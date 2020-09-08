Muğla'da yürüyüşe çıkıp, geri gelmeyen 5 çocuk annesi, 4 gün sonra eve döndü



Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, cuma günü yürüyüşe çıkan ve eve dönmeyen, 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir (56) 4 gün sonra geri geldi.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Şevkinaz Zencir, Cuma sabahı ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Eve dönmeyen Zencir'in hayatından endişelenen yakınları ve Muhtar Mehmet Günay'ın kayıp ihbarı üzerine jandarma, harekete geçti. AFAD, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllülerin de katılımıyla oluşan 200 kişilik grup, evli ve 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir'i bulmak için aramakurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone da kullanıldı. 4 günden beri kayıp olan Şevkinaz Zencir, bugün evine döndüğü öğrenildi.

Zencir'in köye yakın bir bölgede bulunan ağaçlık alandaki tarlada saklandığı ileri sürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-09-08 21:24:10



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