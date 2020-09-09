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Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı Muğla’da seyir halindeyken aniden alev alan araç tamamen yanarken, alevler ormanı da sıçradı.

İHA

Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı Muğla’da seyir halindeyken aniden alev alan araç tamamen yanarken, alevler ormanı da sıçradı.

Muğla Sakartepe rampasında seyir halindeki ve içinde dört kişinin bulunduğu 34 BS 0702 plakalı araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangında araç tamamen yanarken, kıvılcımlar ormana sıçradı.
Gece saat 01.00 sıralarında Saratepe rampası Net tesisleri önünde Sinan Bükey yönetimindeki 34 BS 0702 plakalı araç aniden yanmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Bölge Trafik ekipleri tarafından karayolu ulaşımı gidiş ve dönüş yönünde trafiğe kapatılırken, alev alev yanan araca itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen araç tamamen yandı. Araç içindeki sürücü ve üç kişi araçtan çıkarak kurtuldu.
Yanan araçtan çıkan kıvılcımlar karayolu kenarındaki ormana sıçradı. Orman ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin daha fazla büyümesini engellemek için yolun üst bölümünde ekipler önlem aldı. Yangın orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü ve alanda soğutma çalışmaları başladı.
Karayolunda jandarma ve trafik ekipleri önlem alırken, yaklaşık birbuçuk saat karayolu ulaşıma kapatıldı. Soğutma çalışmaları başladıktan sonra trafik tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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