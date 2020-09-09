Gece 24.00’ten sonra Marmaris’te sadece insan sesi vardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saat 24.00 itibari ile eğlence mekanlarında müzik sesleri kesildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme döneminde artan vaka sayılarına karşı ülke genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, 81 ilde olduğu gibi Marmaris’te de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 00.00 itibari ile Restoran, kafe, otel vb. tüm yemeiçme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyeceği belirtildi. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri aldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinin en hareketli bölgelerinden olan Belediye Marina bölgesi ve Uzunyalı bölgesinde mekanlar saat 24.00 ‘te müzik yayınlarını kesti. Marmaris adeta sessizliğe büründü bazı vatandaşlar ‘’ Olması gereken bir uygulama pandemi ile mücadelede ne gerekirse yaparız ‘’ dedi.

Ukraynalı bir turist’’ Marmaris’e ilk gelişimiz bu saatte müzik olmaması çok güzel kafamızı dinliyoruz ‘’ diyerek tatilin tadını çıkaracağını belirtti. Müzik sonlandırıldıktan sonra müşteriler mekanlarda oturmaya devam etti. Mekanların kapanma saati olan 00.3001.00 arası yerli ve yabancı turistler dağılmaya başlarken, Marmaris sessizliğe büründü.

Marmaris İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler müzik yapan mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimde bulunup müziği kapatıp kapatmadıklarını kontrol etti.

Edinilen bilgiye göre alınan kararlara uymayan 7 işletmeye tutanak tutuldu. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.