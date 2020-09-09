Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze 16 ören yeri var.

Muğla’da 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze ve 16 ören yerini 696 bin 679’u ücretli, 286 bin 245’i ücretsiz olmak üzere toplam 982 bin 924 kişi ziyaret etti. Muğla’da toplam 26 bin 620 adet müze kart satıldı. Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müzede toplam 87 bin 911 eser bulunuyor.

Muğla ilinde 3 tane özel müze var

Muğla genelinde 3 özel müze bulunurken, özel müzelerde toplam 548 eser bulunurken, bu müzeleri toplam 17 bin 335 kişi ziyaret etmiştir.

Muğla’da müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 4 bin 585 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 927 adet sit alanı bulunuyor.

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