Karayolunda araç cayır cayır yandı

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hareket halindeki seyir halindeki araç tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, FethiyeAntalya karayolu Sarıyer Mahallesi mevkiinde karayolunda seyir halinde olan araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bili vermesi üzerine Büyükşehir belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi.

Ertan Uçar yönetimindeki 48 FT 897 plakalı Panelvan araca itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen araç tamamen yanmaktan kurtulamadı. İtfaiye ekipleri alevlerin ormana sıçramasını engelledi.

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