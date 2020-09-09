Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri özel aparatla yakaladığı yılanı bahçeden çıkardı.
Olay, Kızılağaç Mahallesinde evin bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesine yılanın girdiğini gören aile panik yaşadı. Yılanın bahçeden çıkarması için, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri girişteki incir ağacında bulunan yılanı özel aparatla yakalayıp, keseye koydu. Daha sonra yakalanan yılan doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-09-09 21:44:36
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