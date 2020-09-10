Göcek’te Marinetech Yat Ve Tekne Ekipmanları sergisi açıldı

Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından organize edilen Marinetech Yat ve Tekne Ekipmanları sergisi, Göcek Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenen törenle açıldı.



Serginin açılış kurdelesini Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Belediye Meclis Üyesi Fatih Ugan ve MARFO Genel Müdürü Volkan Gülcan kesti. Dünyanın sayılı marina ve tesis alanlarına ev sahipliği yapan Göcek’te 12 Eylül tarihine kadar açık kalacak sergi, korona virüs salgınına rağmen iyi bir sezon geçiren denizcilik sektörünü bir araya getirmeyi hedefliyor. Katılımcıların yat ve tekne ekipmanları konusunda detaylı bilgi alabileceği sergi, ülke genelinde fuar ve etkinliklerin serbest bırakılmasının ardından yapılan ilk organizasyon olarak dikkat çekiyor.



Serginin açılışında konuşan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiklerini, bu günlerde gerçekleştirilen serginin geçen yıllara göre daha anlamlı olduğunu ifade etti. Ekonomik faaliyetlerin durma noktasına geldiği salgın sürecinden üyelerin en az zararla çıkması için çaba gösterdiklerini anlatan Çıralı, sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Yat turizminin yaz sezonunda bölgenin gülen yüzü olduğunu anlatan Başkan Çıralı, “Her yıl ortalama 3 milyon turist ağırlayan Muğla’da, Fethiye ve Seydikemer farklı ülkelerden gelen turistlerin, ortak paydası olarak önemli bir yere sahip. Bu nokta yatçılık ve günübirlik tekne turları bölgemizin vazgeçilmez aktörü. Oda olarak bu zorlu süreçte de bölgemizin tanıtımı için paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Tanıtım faaliyetlerimiz Kovid19 salgını nedeniyle sekteye uğrasa da sağladığımız sinerji ile dijital alanda da tanıtımlarımız sürüyor. Bölgemizde turizmin çeşitlendirilmesi için dijital tanıtımlara ağırlık veriyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen üyelerimizle birlik ve beraberlik, yerel ve bölgesel ortaklarımızla uyum içinde çalışarak bu süreçten de en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün açılışını yaptığımız serginin bölgemizin yat, tekne ve turizm sektörünün etkin bir buluşma noktası olacağına inanıyor, başarılı olmasını diliyorum" dedi.



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