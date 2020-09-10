Jandarmadan arıcılara 'Fotokapan' eğitimi Ağustos-Ekim ayları arasında 4 milyona yakın arı kovanının konakladığı Muğla bölgesinde kovan hırsızlığına karşı Jandarma tarafından arıcılara ‘Fotokapan’ eğitimi verildi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yerkesik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla Yerkesik bölgesinde gezginci arıcılık yapan kovan sahiplerine hırsızlıklara karşı ‘Fotokapan’ eğitimi verildi.

Menteşe’nin kırsal Kıran mahallesinde bal üretim sezonunun gelmesiyle beraber ülkenin farklı şehirlerinden gelen arıcılara emeklerinin karşılığını güvenle alabilmeleri açısından Yerkesik Jandarma Karakolu tarafından kovan hırsızlığı ve hırsızlık olaylarına alınması gereken tedbirler kapsamında fotokapan kullanımı konularında seminer verildi.

Arıcılık yapan Eyüp Can, kovan hırsızlığı ve fotokapan tanıtımı yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek; “Bizler geçimimizi arıcılıkla sağlıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerine seyahat ederek kovan bırakıyoruz. Bazen kovanlarımızın yanında kalamıyoruz. Bu gibi durumlarda aklımız sürekli arılarımızda kalıyor. Daha önceleri çalınan kovanlarımız olduğunda hırsızı yakalamak imkansız hale geliyordu. Bugün jandarmamız fotokapan cihazının tanıtımını yaparak kovanlarımızı nasıl emniyette tutabileceğimizi bizlere anlattı. İmkanlarımızın elvermesi durumunda fotokapan cihazı temin ederek konaklama noktalarımıza kuracağız. Bu şekilde kendi tedbirlerimi almış olacağız” dedi.

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