Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

İHA

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

Bodrum’un su kaynağı Mumcular Barajı'ndaki suyun yüzde 72,5'i tükendi. Barajda suları tükenmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, baraj gölünde kuraklık oluşmaya başladı.
Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü. 18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken, bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5'i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu. Eylül ayında bu kadar düşük olan baraj suyunun ilerleyen günlerde daha da düşeceği öğrenildi. Barajdaki suyun kritik seviyelere düşmesi yetkilileri de endişelendirmeye başladı.
Öte yandan, Bodrum’un diğer su kaynağı olan Geyik Barajı'nın doluluk oranının yüzde 78 civarında olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan arıcılara 'Fotokapan' eğitimi Ağustos-Ekim ayları arasında 4 milyona yakın arı kovanının konakladığı Muğla bölgesinde kovan hırsızlığına karşı Jandarma tarafından arıcılara ‘Fotokapan’ eğitimi verildi.
YEREL HABERLER Jandarmadan arıcılara 'Fotokapan' ...
Yeni hastanede ilk hayatlar Milas'ın yeni Devlet Hastanesi tüm birimleri ile faaliyete geçti
YEREL HABERLER Yeni hastanede ilk hayatlar Milas'ın yeni Devlet ...
AKOM’dan Muğla’da durum değerlendirmesi
YEREL HABERLER AKOM’dan Muğla’da durum değerlendirmesi
AK Parti Milas’ta temayül yoklaması yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Milas’ta temayül yoklaması yapıldı
Milaslı Gazilerden Vali Orhan Tavlı’ya Ziyaret
YEREL HABERLER Milaslı Gazilerden Vali Orhan Tavlı’ya Ziyaret
Milas'ta korkunç cinayet Polis evinde kanlar içerisinde ölü bulunan şahsın katilini arıyor
YEREL HABERLER Milas'ta korkunç cinayet Polis evinde kanlar ...
Göcek’te Marinetech Yat Ve Tekne Ekipmanları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Göcek’te Marinetech Yat Ve Tekne Ekipmanları sergisi ...
Fethiye’de minibüslere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Fethiye’de minibüslere Kovid-19 denetimi ...
Jandarma’dan Maske, Sosyal Mesafe ve Müzik Denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan Maske, Sosyal Mesafe ve Müzik Denetimi
İtfaiye’den keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiye’den keçi kurtarma operasyonu
Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti
YEREL HABERLER Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme ...
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya ...
Marmaris’te kitapseverler edebiyatçılarla bir araya geliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te kitapseverler edebiyatçılarla bir araya ...
Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan susamına Çin ve Japonya'dan büyük talep
YEREL HABERLER Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan ...
Üreticilere ücretsiz tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticilere ücretsiz tohum dağıtıldı
Dalaman’da ‘Kaya inciri’ hasadı Muğla’nın Dalaman ilçesinde ekonomik olarak büyük öneme sahip ‘Dalaman Kaya İnciri’ hasadı yapıldı.
YEREL HABERLER Dalaman’da ‘Kaya inciri’ hasadı Muğla’nın Dalaman ...
Atık suyun her damlası değerlendiriliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atıksu Arıtma tesislerindeki suların geri kazanılmasını sağlayarak bu suyun yeşil alan sulamasında kullanılmasın sağlıyor.
YEREL HABERLER Atık suyun her damlası değerlendiriliyor Muğla ...
Başkan Gürün esnafı ziyaret etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve beraberindeki heyet CHP’nin kuruluşunun 97. yılı programından sonra esnafları ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Gürün esnafı ziyaret etti Muğla Büyükşehir ...
Karayolunda araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Karayolunda araç cayır cayır yandı
Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı kültürel miras istatistiklerine göre Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.
YEREL HABERLER Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret ...
Datça’da trafik kazası: 2 ölü Alkollü sürücü 2 genci hayattan kopardı
YEREL HABERLER Datça’da trafik kazası: 2 ölü Alkollü sürücü 2 genci ...
Bodrum'da minibüs ve taksilere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bodrum'da minibüs ve taksilere Kovid-19 denetimi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X