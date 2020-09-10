Marmaris'te sıcak ve yüksek nem; plaj ile havuz başları doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te sıcak ve yüksek nem; plaj ile havuz başları doldu

DHA

Marmaris'te sıcak ve yüksek nem; plaj ile havuz başları doldu


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birleşen bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmak isteyenler, plaj ve otel havuz başlarına akın etti.
Marmaris ilçe merkezinde saat 10.00'dan itibaren etkisini gösteren sıcaklar yüksek nemle birleşince bunaltı. Termometrelerin 44, nemin yüzde 68 ve deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçe merkezinde havadan bunalanlar plaj ve otel havuzlarını doldurdu. Ücretli bir plajın sorumlusu Süleyman Düzen (24), "Turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Memnun ve huzurlular" dedi. Kentte tatil yapan İngiliz çift Elizabeth (62) ve Gergoe Ploydin (62), "10 gün Marmaris tatiline geldik. Marmaris huzurlu ve güvenli" diye konuştu. Türk kökenli İsveç vatandaşı Selin Tunç, "Marmaris bu sene daha güzel. İsveç'ten dostlarımı da getirdim. Huzurlu ve güvenli tatil yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-09-10 13:28:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı
YEREL HABERLER Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı
İncir ağacına çıkan yılanı itfaiye indirdi
YEREL HABERLER İncir ağacına çıkan yılanı itfaiye indirdi
Jandarmadan arıcılara 'Fotokapan' eğitimi Ağustos-Ekim ayları arasında 4 milyona yakın arı kovanının konakladığı Muğla bölgesinde kovan hırsızlığına karşı Jandarma tarafından arıcılara ‘Fotokapan’ eğitimi verildi.
YEREL HABERLER Jandarmadan arıcılara 'Fotokapan' ...
Yeni hastanede ilk hayatlar Milas'ın yeni Devlet Hastanesi tüm birimleri ile faaliyete geçti
YEREL HABERLER Yeni hastanede ilk hayatlar Milas'ın yeni Devlet ...
AKOM’dan Muğla’da durum değerlendirmesi
YEREL HABERLER AKOM’dan Muğla’da durum değerlendirmesi
AK Parti Milas’ta temayül yoklaması yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Milas’ta temayül yoklaması yapıldı
Milaslı Gazilerden Vali Orhan Tavlı’ya Ziyaret
YEREL HABERLER Milaslı Gazilerden Vali Orhan Tavlı’ya Ziyaret
Milas'ta korkunç cinayet Polis evinde kanlar içerisinde ölü bulunan şahsın katilini arıyor
YEREL HABERLER Milas'ta korkunç cinayet Polis evinde kanlar ...
Göcek’te Marinetech Yat Ve Tekne Ekipmanları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Göcek’te Marinetech Yat Ve Tekne Ekipmanları sergisi ...
Fethiye’de minibüslere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Fethiye’de minibüslere Kovid-19 denetimi ...
Jandarma’dan Maske, Sosyal Mesafe ve Müzik Denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan Maske, Sosyal Mesafe ve Müzik Denetimi
İtfaiye’den keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiye’den keçi kurtarma operasyonu
Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti
YEREL HABERLER Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme ...
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya ...
Marmaris’te kitapseverler edebiyatçılarla bir araya geliyor
YEREL HABERLER Marmaris’te kitapseverler edebiyatçılarla bir araya ...
Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan susamına Çin ve Japonya'dan büyük talep
YEREL HABERLER Muğla'nın "Deli Memet" rüzgarıyla aroma kazanan ...
Üreticilere ücretsiz tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticilere ücretsiz tohum dağıtıldı
Dalaman’da ‘Kaya inciri’ hasadı Muğla’nın Dalaman ilçesinde ekonomik olarak büyük öneme sahip ‘Dalaman Kaya İnciri’ hasadı yapıldı.
YEREL HABERLER Dalaman’da ‘Kaya inciri’ hasadı Muğla’nın Dalaman ...
Atık suyun her damlası değerlendiriliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atıksu Arıtma tesislerindeki suların geri kazanılmasını sağlayarak bu suyun yeşil alan sulamasında kullanılmasın sağlıyor.
YEREL HABERLER Atık suyun her damlası değerlendiriliyor Muğla ...
Başkan Gürün esnafı ziyaret etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve beraberindeki heyet CHP’nin kuruluşunun 97. yılı programından sonra esnafları ziyaret etti.
YEREL HABERLER Başkan Gürün esnafı ziyaret etti Muğla Büyükşehir ...
Karayolunda araç cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Karayolunda araç cayır cayır yandı
Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı kültürel miras istatistiklerine göre Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti.
YEREL HABERLER Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X