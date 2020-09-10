Bodrum'da 24.00'ten sonra müzik yayını sustu



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Covid-19'a yönelik çıkarılan genelge sonrası, saat 24.00 itibariyle eğlence mekanlarında müzik yayınlarına son verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi. Genelgede restoran, kafeterya gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyeceği belirtildi. Yerli ve yabancı tatilcilerin Bodrum'da uğrak noktalarından Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki eğlence mekanları, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince kontrol edildi. İşletmelerin saat 24.00'te müzik yayınlarını durdurarak alınan tedbir ve kurallara uydukları görüldü.

Bodrum'da uzun yıllardır kafe ve restoran işleten ve Adnan Şen (45) "Biz kurallara ve tedbirlere uyduğumuz için teşekkürlerini ileterek, herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Yapılan denetim ve uygulamalar her kesimi ilgilendiren bir sağlık sorunu o yüzden diğer işletmelere tavsiyemiz kurallara titizlikle uyulması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum bu kişisel bir şey değil genel bir sağlık sorunu bize bulaşmaz bir şey olmaz ile geçiştirmek doğru değil o yüzden kural ve tedbirlere uyar isek hep birlikte bu virüsten kurtulmuş oluruz´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-10 13:36:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.