İnşaat işçisi evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde inşaat işçisi Mehmet Ali Güneş (54), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Milas'a bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'nde yalnız yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ali Güneş, yakınları tarafından bu sabah evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Güneş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Ali Güneş'i kimin öldürdüğünün belirlenmesi ve zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-09-10 13:52:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.