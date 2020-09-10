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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistlere hakaret edip, minibüsten attı

İHA

Turistlere hakaret edip, minibüsten attı

Bodrum’da bir minibüs şoförü, iletişim sorunu yaşadığı yabancı turistleri iddiaya göre hakaret edip zorla arabadan indirdi. Kendisine tepki gösteren diğer yolcularla da sert bir tartışmaya giren şoförle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Olay, Bitez minibüsünde yaşandı. İddiaya göre, minibüse bebekleri ile binen yabancı bir çift, şoföre 10 TL para verdi. Turistler, bebek arabaları ile birlikte 4 koltuğu kapattığı için şoför 4 kişilik para isteyince 5 TL daha verdi. Şoför turistlerden 5 TL daha istedi fakat turistler bunu anlamayınca devreye minibüs içerisindeki diğer yolcular girip çeviri yapmaya çalıştı. O esnada sinirlenen minibüs şoförü, turistlere hakaret edip aracından indirirken, minibüsteki diğer yabancı turistler ise korkudan ağladı. Şoförün bu davranışı üzerine araçtaki yolcular ve bölgede duran diğer bir minibüsün şoförü tepki gösterip kendisini ilgili yerlere şikayet edeceklerini, turistleri arabadan kovma hakkı olmadığını söyledi. Şoför ise ‘Avukatlık yapma. Git BİMER’e değil, CİMER’e ver abi. Beğenmiyorsan ineceksin aşağıya. Kovarım. Benim öyle bir hakkım var” diye konuştu.
Araç içerisindeki yolcular ve diğer şoför ise “Yapmayın ya. Ondan sonra bu turistler ülkelerine döndüklerinde Türkler yobaz diyor. Sizi kimse tahrik etmedi. Siz kendiniz kovdunuz onları. Yaptığınız çok ayıp. Rezil olduk” diye konuştu.
Yumruğunu sıkarak konuşan şoför ise “Tahrik etmeyin, sizi ikaz ediyorum. Ben kimseyi kovmadım, beni sinirlendirme. Bak hemşherim beni bağırttırma. Ben kimseyi arabadan kovmadım. O koltukların parasını istedim. Kapattıysan bana parasını versin dedim” diye konuştu. Minibüs daha sonra yoluna devam etti.

Olayla ilgili gelen şikayetler üzerine polisin soruşturma başlattığı öğrenildi
Olay sırasında minibüs içerisinde bulunan bir yolcu, turistler indikten sonra yolcular ve şoför arasında yaşanan tartışmayı kayıt altına aldı. Vatandaş, çektiği görüntülerle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Merhaba. Böyle bir olaya şahit olduğum için üzüntümü size anlatmam imkansız. Dün gece saat 22.15 de otogardan kalkan Bitez dolmuşuna bindim. Arkamdan yabancı turist çift ve bebek arabasında çocukları ile bindi. Dolmuş şoförüne 10 TL iki kişilik para uzattılar (nakit para yasak ama hadi neyse) şoför bebek arabası için para istedi. Kadın bir 5 TL daha uzattı. Şoför ısrarla 4 kişilik para istiyor yani bir 5 TL daha ama turist lisan sorunundan anlayamıyor. Bir kişi yardımcı olmak için çeviri yapmaya çalışıyor. Tam o sırada şoför çıldırdı. "Çakallar defolun inin arabamdan, anlamazlıktan geliyor şerefsiz, defol, in, in" diye avaz avaz bağırıyor. Parayı kadın uzatmıştı, neye uğradığını şaşırdı. Şoför koltuğunda arkasını dönerek ayağa kalktı elleriyle kadını ittirmeye çalışıyor ve defolun şerefsizler diye bağırıyor. Ben hemen müdahale ettim, ‘siz ne yapıyorsunuz, sakin olun, 5 lira daha verdi ne istiyorsunuz o anlamıyor sakin olun, bakın kadın korktu sizden’ falan diye. O anda yan dolmuşun şoförü geldi "abi dur ayıp napıyorsun dur sakin ol" diye. Turistler indi. Başka bir turist çift kadın korkudan ağlıyor, onlar da indi, bu hala avaz avaz aşağıya inenlere bağırmaya devam ediyor. Size o anki durumun korkunçluğunu anlatmam imkansız. Aşağıda kadınlar ağlıyor, polis arıyorlar. Videoya çekmeyi sonradan akıl ettim. Simdi, turist neler anlatacak Türkiye insanı için her yerde. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. Bizim çocuğumuz da o saatte dolmuşa biniyor. Bu nasıl bir zihniyet. Videoda yumruğunu nasıl sıktığına da dikkat edelim. En etkili, nereye şikayet edilecekse araştırıyorum."

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