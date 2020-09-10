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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te sosyal mesafeli klasik müzik konseri

İHA

Marmaris’te sosyal mesafeli klasik müzik konseri

Marmaris’in turistik mahallelerinden olan Bozburun’da Maksad Oda Müziği Topluluğu tarafından klasik müzik konseri verildi. Daha önce köy statüsünde olan mahallede ilk defa klasik müzik sesi yankılandı.
Salgın nedeniyle Ocak ayından bu yana konserlerine ara veren Maksad Oda Müziği topluluğu, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak konser verdi. Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Bozburun Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde izleyenler birer metre arayla yerleştirilen sandalyelerden sahneyi izledi. Zabıta görevlileri konser alanına giren herkesin ateşini de kontrol etti. Yaz esintisi adıyla düzenlenen konserde Dr. Samir Gülahmedov yönetimindeki Maksad Oda Orkestrası’na solist olarak Mezzosoprano Aydan Genç eşlik etti. Mahalle sakinlerinin ve yerli turistlerin ilgi gösterdiği konserde Vals ve Tango eserleri seslendirildi. Maksad Başkan Yardımcısı Derya Ön, etkinliklerin pandemi koşulları izin verdiği sürece turistlik mahallelerde süreceğini kaydetti.

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