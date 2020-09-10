Kavaklıdere’de aynı gün 4 orman yangın Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bugün öğleden sonra 4 ayrı noktada yangın çıktı.

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde arka arkaya çıkan orman yangınlarını sonrası sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.

İlk yangın ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesinde çıktı. Bu yangın kontrol altına alındıktan hemen sonra diğer bölgelerde de küçük ölçekli orman yangınları çıktı. Son olarak Kavaklıdere Ortaköy Harmanbeleni mevkiinde başlayan orman yangını devam ediyor.

Yangına havadan 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

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