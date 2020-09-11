Boksörün öldürdüğü Zeynep'in, parka kaçıp kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada



Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) öldürülmeden önce parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, zanlının genç kızın peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor.

Muğla'da sevgilisi olduğu öne sürülen milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayet öncesi kaçarak parka gittiği ortaya çıktı. Şenpınar'ın parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, Kemaloğlu'nun ise peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor. Görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

'KATİLİN ÖLDÜRME KONUSUNDA KARARLI OLDUĞU BELLİ'

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi. Ayrıca katil, Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta da kan izleri bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-09-11 10:57:26



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