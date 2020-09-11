'Elmacı Dede'den 'Oruç Reis' personeline bir minibüs dolusu üzüm



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)DENİZLİLİ çiftçi Muhammet Yılmaz (70), 'Oruç Reis' personeline teslim edilmek üzere Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bir minibüs dolusu üzüm teslim etti. Mehmetçiğin kendisine 'Elmacı Dede' lakabı taktığını söyleyen Yılmaz, "Askerim için canım feda. Sağlığım el verdiği sürece Türkiye'yi dolaşıp bahçemde, tarlamda yetiştirdiğim meyvelerimi Mehmetçiklere hediye edeceğim" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çiftçi Muhammet Yılmaz, bir firmadan satın aldığı üzümleri kasalara doldurdu. Yanında bir arkadaşıyla Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine 'Hedef Kızıl Elma', 'Barış Pınarı Harekatı', 'Hakkari Kıran' yazdığı minibüsüyle yola çıktı. Marmaris'e ulaşan Yılmaz, 'Oruç Reis' gemisinde görevli personele gönderilmek üzere bir minibüs dolusu üzümü Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı A Kapısı'na getirdi. Mehmetçik sevdalısı Yılmaz'ı üs komutanı Deniz Kurmay Albay İbrahim Kurtuluş giriş kapısında karşıladı. Yılmaz'ın getirdiği üzümler askerler tarafından alındı. Kurmay Albay Kurtuluş, Muhammet Yılmaz'ı makamında ağırlayıp, ikramda bulunduktan sonra teşekkür ederek, uğurladı.

'ASKERİM İÇİN CANIM FEDA'

Muhammet Yılmaz, "Sağlığım el verdiği sürece ülkemizde kahraman Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Kavaklı, İdlib gibi operasyonlara bahçemde yetiştirdiğim elma ile üzümleri götürdüm. Yanımda bana refakat edecek mahalle arkadaşımla 2 yıldan bugüne kadar 30 bin kilometre yaptım. Mehmetçiklerimiz bana 'Elmacı Dede' lakabı taktılar. Askerim için canım feda. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize güç kuvvet versin. Sağlığım el verdiği sürece Türkiye'yi dolaşıp bahçemde, tarlamda yetiştirdiğim meyvelerimi Mehmetçiklere hediye edeceğim. Bahçemde meyve kalmadığı için bir kardeşimden bir kamyonet üzüm satın aldım. Üzümler askerime teslim edildi. Huzurlu şekilde memleketime dönüyorum" dedi.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-09-11 11:18:53



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