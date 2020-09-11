Teknelerden 1 Milyon 396 Bin litre pis su toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında 1 Ocak’tan bu yana teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Akyaka ve Göcek Atık Kabul Tesisinde 6 tekne ile mavi yolculuğa çıkmış teknelerden atık topluyor. Ekipler 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su topladı. Öte yandan teknelerden 2 bin 941 litre sintine ve 106 bin 778 jumbo boy poşet katı atık toplandı.

Başkan Gürün, “Mavi denizlerimiz çok önemli”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya getirilerek alınması değil seyahat halinde gelen talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor. Atıklar kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf ediliyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım merkezimiz var.

Yeşil ve mavinin birleştiği kıyılarımız var. Denizlerimizi temiz tutmamız lazım bunun içinde bize düşen görev atıkları kendimizin teknelerin ayağına giderek toplamamız gerekiyor. Bu görevimizi yerine getiriyoruz. Teknelerimizi ve kıyı tesislerimizi arttırarak bu görevimize devam edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya gezmelerini temin etmeye çalışacağız” dedi.

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