Kafede bahşiş kutusundan hırsızlık kamerada



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla) DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müşteri olarak girdiği kafede bahşiş kutusundan 700 lira çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda bar üzerine duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı. Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kafenin işletmecisi Leyla Özçelik, "Hesabı ödedi, giderken kutuyu görmüş. Kutuyu boşalttı. Kameralarda görünüyor, defalarca kutuya elini uzatıp paraları alıyor. Kutuyu 17 yaşındaki oğlum koymuştu, 2 haftadır hiç açmamıştı. Oğlumun okul harçlığıydı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-11 15:39:23



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