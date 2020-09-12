Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan İrlandalı pilot kalkış sırasından kısa süre sonra kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen İrlandalı Yury Vasılyevıch, atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan Vasılyevıch bir süre havada uçtuktan sonra belirlenemeyen nedenden dolayı kayalıklara düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Vasılyevıch cesedi, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi’nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı. Vasılyevıch cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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