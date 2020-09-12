Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı Feribot seferini durdurdu, bir saat göçmenlerin başında bekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı Feribot seferini durdurdu, bir saat göçmenlerin başında bekledi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, Datça'ya giden yolcu feribotunun denizde lastik bot içerisinde fark ettiği 19 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı Feribot seferini durdurdu, bir saat göçmenlerin başında bekledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Datça’ya giden yolcu feribotunun denizde lastik bot içerisinde fark ettiği 19 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, BodrumDatça seferine çıkan Kemal Reis isimli yolcu feribotunun kaptanı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü. Yolcu feribotu kaptanı hemen göçmenlerin bulunduğu lastik bota yaklaşarak seferini durdurdu. Motoru bulunmayan lastik bot içerisinde kürekleri ve suları olmadan bekleyen göçmenlerin kurtarılması için hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde yer alan 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Yaklaşık bir saat önlem amaçlı lastik bot içerisindeki göçmenlerin kurtarılmasını bekleyen yolcu feribotu, Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi ile seferine devam etti. Feribottaki vatandaşlar denizdeki göçmenleri kurtaran sahil güvenlik ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.
Lastik bot içerisindeki göçmenlerin Yunan unsurları tarafından kürekleri ve motorları alındıktan sonra denizde ölüme terk edildikleri tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Sakin Şehir’de Covid-19 denetimi Muğla’nın ‘Sakin şehir’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde Kaymakam, Belediye Başkanı Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü Covid-19 tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı.
YEREL HABERLER ‘Sakin Şehir’de Covid-19 denetimi Muğla’nın ‘Sakin ...
Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de trafik kazası: 6 yaralı
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde takla atan ve orta refüjde ters dönerek duran araç sürücüsü ve yanındaki yolcu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
YEREL HABERLER Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı Muğla-Aydın ...
Düğününde babasını kalp krizinden kaybeden Yiğit: En büyük arzusu düğünümü görmekti
YEREL HABERLER Düğününde babasını kalp krizinden kaybeden Yiğit: En ...
MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, kurulduğu günden bugüne kadar iki havaalanına sahip Muğla’da 3 Milyon 444 Bin 532 yolcu taşıdı.
YEREL HABERLER MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı Muğla Büyükşehir ...
Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü Korona virüs ile etkin mücadele kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyup uymadığını denetledi.
YEREL HABERLER Yatağan’da Covid-19 denetimleri sürüyor Yatağan ...
Yatağan’da başarılı polisler ödüllendirildi Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret sarf eden 3 polis memuru başarı plaketi ile ödüllendirildi.
YEREL HABERLER Yatağan’da başarılı polisler ödüllendirildi Yatağan ...
MÜSİAD turizmi ‘Karavan Park’ projesi ile canlandıracak
YEREL HABERLER MÜSİAD turizmi ‘Karavan Park’ projesi ile ...
Büyükşehir ve Turizm Bakanlığı Bodrum için protokol imzalıyor Dünya’nın ve Türkiye’nin en gözde turizm beldelerinden olan Bodrum için Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı ortak protokol imzalayarak altyapı yatırımı yapıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Turizm Bakanlığı Bodrum için protokol ...
Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü
Ortaca’da yolcu araçlarına koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Ortaca’da yolcu araçlarına koronavirüs denetimi
Küçüksamanlık koyundaki yangın söndürüldü Muğla’nın Fethiye ilçesi Küçüksamanlık koyunda çıkan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
YEREL HABERLER Küçüksamanlık koyundaki yangın söndürüldü Muğla’nın ...
Bodrum'da intihar etmek isteyen kişiyi, mahalleli ikna etti
YEREL HABERLER Bodrum'da intihar etmek isteyen kişiyi, mahalleli ...
Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi
YEREL HABERLER Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi
Marmaris’te üç işletmeye 24 saat faaliyet durdurma kararı
YEREL HABERLER Marmaris’te üç işletmeye 24 saat faaliyet durdurma ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Marmaris’te bankamatik fareleri yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris’te bankamatik fareleri yakalandı
Kafede bahşiş kutusundan hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Kafede bahşiş kutusundan hırsızlık kamerada
Öğrencilere 'gezici EBA' destek hizmeti
YEREL HABERLER Öğrencilere 'gezici EBA' destek hizmeti
Yaşlı İngiliz turistleri dolandıran şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Yaşlı İngiliz turistleri dolandıran şüpheliler ...
Geri dönüşümde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Geri dönüşümde ödüller sahiplerini buldu
Başkan Öndeş Mahalle buluşmalarına devam ediyor: Meşeli’de vatandaşın yanan evi yeniden yapılacak
YEREL HABERLER Başkan Öndeş Mahalle buluşmalarına devam ediyor: ...
Bodrum'da hentbol şöleni
YEREL HABERLER Bodrum'da hentbol şöleni
Köyceğiz'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X