FETÖ'den aranan emekli binbaşı yakalandı

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan emekli binbaşı M.D., yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla´nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir aranan emekli binbaşı M.D., Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabaha karşı bir adrese yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Milas Adliyesi´ne sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-09-12 21:50:28



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