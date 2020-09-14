‘Sakin Kent’ Akyaka’daki Ortaçağ kalesinde kazı çalışmaları başladı Muğla’nın Ula ilçesine bağla ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'nde Bizans döneminden kalma İdyma antik kentinin bir bölümünü oluşturan Akyaka kalesinde kazı çalışmaları başladı

Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'nde Ortaçağ’dan kalma tarihi kalede kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Muğla Müze Müdürlüğü Başkanlığında başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Abdulkadir Baran’ın bilimsel başkanlığında, Dr. Nil Dirlik’in alan sorumlusu olarak görev aldığı çalışmalara ilk etapta Ula Belediyesi destek veriyor.

İdyma antik kentine ait küçük bir yerleşimin bulunduğu Akyaka Mahallesi'nde alçak bir tepe üzerinde yer alan kale Bizans Dönemine ait olarak tanımlanıyor. Bazı bölümleri orijinal yüksekliğinde korunmuş olan kalenin oldukça etkileyici konumu ile oldukça önemli bir kültürel değer olduğu açıklanırken, çoğu kişi tarafından varlığı bilinmiyor. Kalede, temizlik, kazı ve çevre düzenleme çalışmaları sonrasında restorasyonu yapılarak kültür turizmi için önemli bir kazanım haline getirilecek. Ayrıca kale içindeki ve çevresindeki bazıları daha erken dönemlere ait olan antik kalıntılar da kazılarda ortaya çıkarılacak.

Günümüzde zeytin ağaçlarıyla kaplı olan antik kentte çok sayıda yapının iyi korunmuş durumda toprak altında bulunduğu anlaşılıyor. Yüzey araştırmaları yapan MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran, Akyaka Ortaçağ Kalesi’nin antik yerleşim yeri üzerine yapıldığını, kaleden Azmağa inen ve iyi durumda olan bir dehliz bulunduğunu ve bugüne kadar kalede herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması yapılmadığını, kalenin büyük bir kısmının toprak ve taş dolgu altında olduğu, toprak ve taş dolguların temizlenmesi ile kalenin ortaya çıkarılmasının mümkün olacağını belirtti.

Akyaka kalesinde başlayan çalışmaların alan sorumlusu MSKÜ öğretim üyesi Dr. Nil Dirlik, Akyaka Kalesi’nin Gökova Mahallesi'nde bulunan İdyma antik kentinin bir mahallesi olduğunu belirtti. Dirlik, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ile Muğla Müze Müdürlüğümüz başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden bilimsel ekip olarak Doç. Dr. Abdülkadir Baran’ın bilimsel başkanlığında burada bir çalışma yürütüyoruz. Ben alan sorumlusu olarak görev alıyorum. Bulunduğumuz bölge turizm açısından önemli bir bölge. Ama sadece deniz turizmini değil, artık kültür turizmi açısından önem kazanmaya başlayan bir yer. Bulunduğumuz yer İdyma antik kentinin bir mahallesi” dedi.

İdyma Antik kentinin bir bölümünü oluşturan Akyaka Kalesindeki çalışmalara destek veren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Akyaka’nın deniz, kum, güneşi ve azmağı ile ünlü oluğunu, bunu kültür mirası ile pekiştirmek istediklerini söyledi. Başkan Akkaya, “Gökova Mahallemizdeki İdyma antik kentinin kalesi olan Akyaka Mahallemizdeki harap kale burası. Biz buradaki kültür mirasının ortaya çıkarılması için 7 Ağustos tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan iznimizi aldık. Muğla Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve MSKÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran’ın bilimsel denetiminde ve Dr. Nil Dirlik’in alan sorumluluğunda çalışmalara başlandı. Deniz, kum ve güneş turizmine biz kültür mirasımızı da ilave etmek istiyoruz. Kültür mirasımıza Kale’den başladık. Bundan sonra akabinde Gökova Antik kenti İdyma’da da çalışmalarımız olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte Elmalı’daki antik kentimizi ve Ula’daki Thera Antik Kentimizi kültür mirası olarak ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şu anda buradaki çalışmalara Ula Belediyesinin imkanları ile başladık. Bundan sonraki süreçte Sayın Valimizin katkılarının olacağını düşünüyorum. YİKOB’tan taleplerimiz var. İnşallah olumlu cevap gelir ve bu kazıları süresiz devam ederiz. Bu çalışmalar ile kültür miraslarımızı ortaya çıkarırız diye düşünüyorum” dedi.

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