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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

İHA

Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

HS Yatırım ve Danışmanlık firmasının yetkilisi Hasan Şimşek, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde, Türkiye’de ve insanların kendisini güvende hissettiği ülkelerde en güvenli yatırım aracının gayrimenkul ve özellikle toprak olduğunu belirtti.
Pandemi döneminde kalabalık şehirlerde yaşayanların hem ekonomilerini hem de sağlıklarını koruyup doğa ile iç içe yaşamak için toprağa yatırım yaptığını belirten Hasan Şimşek, “Önümüzdeki süreçte suyu, güneşi ve temiz havası olan bölgeler en kıymetli alanlar olacak. Bu alanlarda bir de ulaşım ve enerji sıkıntısı yok ise insanlar daha sağlıklı bir hayat sürebilmek için sakin ortamlara akın edecek. Türkiye’de bile Mart ayından bu yana, kendi gıdasını kendisi üretebilen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüğü gibi bu insanlar sağlıklarını en iyi koruyan kişiler arasında yerini aldı” diyerek Korona virüs ile dünyadaki bazı ekonomik dengelerin ve güvenli yatırım tercihlerinin değiştiğini söyledi.
Bir zamanlar lüks araç, denizüstü araçlar ve apartman daireleri en güvenli ve en çok tercih edilen yatırım araçları olurken, pandemi sürecinden sonra insanların kalabalıktan uzak yaşam mahallerinde online sistem ile hem işine devam edip hem de sağlıklı yaşamaya özen gösterdiğini belirten Hasan Şimşek, “Eskiden şehirde yaşamak lüks iken bugün müstakil arsalı köy evlerinde yaşamak lüks oldu. Çünkü toprakla iştigal edip, tenceresine ve tabağına koyacağı gıdayı kendisi üretme fırsatını yakalayan insanların fiziken sağlıklı olduğu gibi ruhen de mutlu olduğu uzmanlarca tespit edildi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte en güvenli yatırımın topağa yapılan yatırım olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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