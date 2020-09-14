Red Bull Sky Tour, Marmaris´te nefes kesecek

MUĞLA (DHA) Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye´de gerçekleştirilecek. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour´un ilk gösteri uçuşunu Marmaris´te gerçekleştirecek. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier´nin ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Red Bull sporcusu Yağız Avcı´nın da bulunduğu ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris´in zorlu parkurlarında mücadele edecek. Red Bull pilotu Dario Costa da yarış tutkunlarına benzersiz bir gösteri yapmak için Marmaris´te olacak. İtalyan pilot, Marmaris´teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.
"İSTANBUL'UN ÜZERİNDE UÇMAK İNANILMAZDI, SIRA MARMARİS'TE"
Dünya Ralli Şampiyonası´nda da Red Bull uçağıyla benzersiz bir şov sergileyecek olan İtalyan pilot Dario Costa, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris´te" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris
2020-09-14 17:09:00
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