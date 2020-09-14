Red Bull Sky Tour, Marmaris´te nefes kesecek



MUĞLA (DHA) Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye´de gerçekleştirilecek. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour´un ilk gösteri uçuşunu Marmaris´te gerçekleştirecek. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier´nin ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Red Bull sporcusu Yağız Avcı´nın da bulunduğu ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris´in zorlu parkurlarında mücadele edecek. Red Bull pilotu Dario Costa da yarış tutkunlarına benzersiz bir gösteri yapmak için Marmaris´te olacak. İtalyan pilot, Marmaris´teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.

"İSTANBUL'UN ÜZERİNDE UÇMAK İNANILMAZDI, SIRA MARMARİS'TE"

Dünya Ralli Şampiyonası´nda da Red Bull uçağıyla benzersiz bir şov sergileyecek olan İtalyan pilot Dario Costa, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris´te" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris

2020-09-14 17:09:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.