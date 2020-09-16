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MuğlaKENT uygulaması ile 1 Milyon 400 Bin SMS Muğla Büyükşehir Belediyesi MuğlaKent uygulaması ile yaz sezonunda Muğla’yı ziyaret eden 1 Milyon 400 bin kişiye lokasyon bazlı SMS attı.

İHA

MuğlaKENT uygulaması ile 1 Milyon 400 Bin SMS Muğla Büyükşehir Belediyesi MuğlaKent uygulaması ile yaz sezonunda Muğla’yı ziyaret eden 1 Milyon 400 bin kişiye lokasyon bazlı SMS attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA’nın birlikte hayata geçirdiği Muğla Mobil Kültür ve Turizm Uygulaması MuğlaKent yaz sezonunda yaklaşık 1 Milyon 400 bin kişiye ulaştı. Muğla’nın 13 ilçesini antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar olarak vatandaşa çağın teknolojisine uygun anlatan MuğlaKent ile yerli ve yabancı misafirlere 1 Milyon 400 Bin SMS atıldı. Atılan SMS’in içeriği; Eşsiz güzellikler ve tarihsel zenginliğin sevgi hoşgörüyle sunuldugu şehir Muğla’ya hoşgeldiniz. Muğlakent uygulamamızla sizlerleyiz. Https//Muglakent.Com/M B003
Türkiye’nin İlk ev En Büyük Akıllı Şehircilik Mobil Uygulaması
Türkiye’nin ilk ve en büyük akıllı şehircilik mobil uygulaması olan MuğlaKent projesi Muğla’nın 13 ilçesinde 210 noktaya dikilen bilgilendirme tabelalarından oluşuyor. Tabelaların üzerinde bluetooth ile bilgi vermek için beacon cihazı, akıllı telefonların temassız özelliği ile bilgi vermek için NFC kartlar, yine kamera üzerinden bilgi aktarmak için QR kod uygulaması bulunuyor. Antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar konularında yerli ve yabancı turistler Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde bilgilendiriliyor. Özellikle Muğla’ya gelen yabancı turistler için havalimanlarında ve deniz gümrük kapılarına yerleştirilen bilgilendirme tabelaları ile sisteme giriş yapan herkes dil seçimini de yapabiliyor. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça seçeneklerden birisini tercih edenler yakınlarında gitmek istedikleri tatil eğlence yerlerinin fotoğraf ve videolarını da görme şansına sahip oluyor. MuğlaKent projesi hayata geçirildiği günden itibaren uygulama en çok Türkçe daha sonra İngilizce, Almanca ve Rusça olarak kullanıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür turizminin teşvik edilmesi ve çağın gereksinimlerine uygun hizmet verilmesini amaçlayan, 2 milyon 268 bin 617 TL’lik bütçesi bulunan Muğla Mobil Kültür ve Turizm Uygulamasının yüzde 75’lik bölümü olan 1 milyon 701 bin 463 lirasını GEKA, kalan 567 bin 154 lirasını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşıladı.
Dünya’nın ve ülkemizin pandemi nedeni ile turizmde beklentilerin çok altında kaldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da hayata geçirdikleri ve Türkiye’nin ilk ve en büyük akıllı şehircilik mobil uygulaması olan MuğlaKent’in pandemiye rağmen 1 Milyon 400 bin kişiye ulaştığını belirtti.
Başkan Gürün; “2020 yılı özellikle turizm için beklentilerin ve umutların çok yüksek olduğu bir yıl olarak başladı. Dünya’da yayılmaya başlayan ve mart ayında ülkemizde ilk defa görülen koronavirüs tüm planlamaları altüst etti. Sağlık, ekonomi, eğitim, turizm ve aklımıza gelebilecek her şey pandemi sürecinden etkilendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi yerli ve yabancı misafirlerimize çağın getirdiği yeni teknolojilerle anlatabilmek, onlara şehrimize girdikleri anda ulaşabilmek için Türkiye’nin ilk ve en büyük akıllı şehircilik mobil uygulamasını başlattık. Pandemi süreci turizmi olumsuz etkilese de bu yaz sezonunda Muğlamızı tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimize şehrimizi anlatmak için 1 Milyon 400 bin SMS ile ulaştık. 13 ilçemizde 210 noktaya dikilen bilgilendirme tabelaları ile 4 dilde misafirlerimize şehrimizi yakınlık teknolojisi sayesinde anlattık. Önümüzdeki süreçte daha huzurlu, sağlıklı, mutlu günlerde MuğlaKent uygulamamızla yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızda daha fazla misafirimize ulaşacak ve onlara şehrimizi anlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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