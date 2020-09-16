Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı Marmaris ilçesinde bir apartın girişinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli siyah engerek yılanı yakalandı.

Muğla’nın önemli turizm ilçesi Marmaris’te yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı.
Sarıana Mahallesi 17 Sokak Bule Yat Marin apartın girişinde yılanı fark eden vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah zehirli engerek yılanının bulunduğu alandan güvenli bir şekilde alarak doğal ortama bıraktı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.