Bodrum'da üretici pazarına ilgi her geçen gün artıyor

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında açılan Bodrum üretici pazarlarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) koordinesinde açılan üretici pazarlarında vatandaşlar, en taze ve organik ürünleri direkt üreticisinden almaya devam ediyor.

Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin stantlarından oluşan pazarlarda ki ürünler, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ekiplerince denetlenirken, pazarda yerli üretim dışında ürün bulundurulmuyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan pazara vatandaşlar da erkenden gelerek alışveriş yaparken, tüketicilerde pazarlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, pazarların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Korona virüs (Kovid19) tedbirlerinin de alındığı üretici pazarları her hafta Çarşamba günleri Bodrum pazar yerinde, Cuma günleri Yalıkavak pazar yerinde, Cumartesi günleri ise Müskebi pazar yerinde açılıyor.



