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Milas’ta otluk yangını söndü, Güvercinlikte orman yangını başladı

İHA

Milas’ta otluk yangını söndü, Güvercinlikte orman yangını başladı

MilasBodrum Karayolu üzerinde otluk ve zeytinlik alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
MilasBodrum karayolu mezarlık karşısındaki arazide başlayan ot yangınına Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 800 m2 otluk alan ve içerisinde zeytin bulunan arazideki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Saat 14,30 sıralarında ise Bodrum Güvercinlik Mahallesi Beyciler mevkiinde orman yangını başladı. Mumcular Barajına yakın bölümdeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Havadan ilk etapta 2 helikopter ve karadan 8 arazözün müdahale ettiği orman yangınına takviye olarak 3 helikopter daha sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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