Milas'ta orman yangını

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Aykut KURT/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT

2020-09-16 15:34:04



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