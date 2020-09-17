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Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor

DHA

Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor


Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, DHA) MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 3 dönümlük arazi üzerine kurulan 'Zeytin Park' ilgi görüyor. Parkta Ege Bölgesi'ne ait başta coğrafi işaretli ürünleri olmak üzere her türlü yöresel ürün satışa sunulacak.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca yaklaşık bir yıl önce Yatağan'da temeli atılan bölgede ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Zeytin Park'ın yapımında sona gelindi. Yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine kurulan parkta yaşları 400 ila 700 arasında değişen 6 zeytin ağacı bulunuyor. Adını zeytin ağaçlarından ismini alan park, bölge çiftçisinin ürünlerini sergileneceği ve tüm Türkiye'ye kargo ile yollanacağı bir alan olacak.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Kurözcan, "Burası tematik bir parktır. Aynı zamanda Muğla yöresine ait bir bina inşaa ettik burada. Binamızda tamamıyla Muğla dokusu hakimdir. Binanın içerisinde de Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca coğrafi işareti alan ürünlerimiz sergilenecek. Muğla'mızın bütün ilçelerinin ürünleri bu binamızda sergilenecek. Bu binada, zeytinyağımız, Datça bademimiz, yine yöresel ürünlerimiz eriştelerimiz, Muğla saraylısı, Muğla köftesi, Kavaklıdere cevizi, çam balımız, Bodrum mandalinamız gibi ürünlerimiz yer alacak. Milas, Fethiye, Bodrum, Marmaris ticaret ve sanayi odalarımızın da ürünleri yer alacak" dedi. Oda olarak yöresel ürünlere Türkiye ve yurtdışında da vatandaşların ulaşılması için 'Al ver' adlı internet sitesinin de faaliyete geçtiğini belirten Kuruözcan, "Kurmuş olduğumuz bu site üzerinden yöresel ürünlerimizin satışını çok rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ayrıca bizden talep eden vatandaşlarımız buradan gelip taleplerini karşılayabilecek" diye konuştu.  
Görenlerin ilgisini ve beğenisini toplayan parkın, ilerleyen günlerde resmi açılışının yapılacağı belirtildi.
 DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-09-17 09:02:53

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