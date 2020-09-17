Bahşiş kutusunda biriktirdiği parası çalınan genci polis sevindirdi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, babasına ait kafeteryadaki bahşiş kutusundan basketbol ayakkabısı almak için biriktirdiği parası çalınan Ferdi Boran Kutlu'ya (17) polis, basketbol ayakkabısı ile topu hediye etti. Parayı çaldığı belirlenerek yakalanan D.E. (39) adlı şüpheli ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya 11 Eylül Cuma günü müşteri gibi gelen bir kişi, 50 lira tutan hesabı ödeyip, kapıya yöneldi. Bu sırada da tezgah üzerinde duran bahşiş kutusundaki 700 TL'yi aldı. Kimliği belirsiz kişi kafeteryadan çıkıp, uzaklaşırken, hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalışan D.E. olduğunu belirledi. Şüpheli, terminalde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ise çalınan paranın kafeteryanın sahibinin oğlu

Ferdi Boran Kutlu'nun, basketbol ayakkabısı almak için biriktirdiği bahşişler olduğunu öğrendi. Polis ekipleri, 'Toplum Destekli Polislik' faaliyetleri kapsamında Kutlu'ya basketbol ayakkabısı ve topu alıp, hediye etti. Hediyeyi alınca çok mutlu olan ve polislere teşekkür eden Kutlu, "Hem çalınan paramı bulup, geri getirdiler hem de istediğim basketbol ayakkabısı ve topunu alıp, hediye ettiler. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

'SİCİLİ TEMİZ BİRİ İSE AFFEDERİM'

Kutlu'nun babası Kaya Kutlu da "Kafeteryamızda sürekli duran bir bahşiş kutusu var. Kimsenin de o kutu ile işi olmaz ama çalan o arkadaşın ihtiyacı varmış yapacak bir şey yok. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden kısa sürede hırsızı yakalayacaklarını söylediler ve öyle de oldu. Bize , güzel bir sürpriz yaptılar. Oğlum basketbol oynuyor. Uzun süredir de basketbol topu ve ayakkabısı almak için para biriktiriyordu. 700 lira birikmişti. Para çalınınca oğlumun hayalleri yıkıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum, hem ayakkabı hem de basketbol topu alarak oğluma hediye ettiler. Oğlum, çok mutlu oldu Suçlunun yakalandığını ve adliyeye sevk edildiğini ifade ettiler. Kim olduğunu bilmiyorum. Buraya yeni gelen biri olduğunu söylediler. Önceden adli sicil kaydı var mı? Böyle bir teşebbüste daha önce de bulundu mu bilmiyorum. Sicili temiz biriyse affederim. Sicili bozuk ise kesinlikle af yok, ceza almasını istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-17 13:09:30



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