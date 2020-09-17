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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaağaç’ta yol çalışmaları tamamlandı

İHA

Karaağaç’ta yol çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaağaç Mahallesindeki tek şeritli 4 kilometrelik yolu genişleterek asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların ardından bölgedeki yol çift şeritli asfalt yol haline getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
Muğla genelinde birçok noktada güvenli ulaşım, modern yollar sloganıyla hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Fethiye İlçesi Karaağaç Mahallesinde 4 kilometrelik yolu asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Daha öncesinde tek şeritli bir patika yol olan Karaağaç yolu büyükşehir ekiplerinin çalışmalarının ardından çift şeritli modern bir yol olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Mahalle sakinlerinden Rahmi Gergin 20 senedir Karaağaç Mahallesinde ikamet ettiğini belirterek yolların kötü durumda olduğunu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma ile rahata kavuşacaklarını söyledi. Gergin, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, büyükşehir belediyesi çalışanları ve genç muhtarımıza bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben 20 senedir burada yaşıyorum ve geldiğimden beri yolların durumu kötüydü. Artık daha rahat yollarda seyahat edebileceğiz” dedi.
Muhtar Selman Göktepe, “Bu Yol Hem Ulaşımı Kolaylaştıracak Hem de Turizme Katkı Sunacak”
Mahallede yapılan çalışma nedeniyle ekiplerin yanında bulunan Muhtar Selman Göktepe, bölgede gelişen villa turizmi nedeniyle misafirlerinin arttığını ve bu yol sayesinde Karaağaç’a ulaşımın kolaylaşarak turizmin artacağını söyledi. Muhtar Göktepe, “Seçim olduğundan bu güne kadar Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından Karaağaç mahallesi alınca mevkiinde 4 km. yol çalışması yapıldı. Aynı anda bu yolda da genişleme çalışması yapıldı. Şimdi de asfaltlama çalışması yapıldı. Biz kör değiliz yapılan hizmetleri görüyoruz. Bu yol çok fazla kullanılan bir yol. Birçok mahallenin yolu ve hatta Antalya’ya ulaşımı da sağlayan bir yol. Eskiden burası tek şerit olduğu için büyük sıkıntı oluşturuyordu. Bizim mahallemizde villa turizmi gittikçe büyüyor. O nedenle buraya ulaşım kolaylaştı ve insanlar bu yolu konforlu bir biçimde kullanabilirler. Muğla’nın büyük başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e, tüm asfalt ekibine, alt yapı çalışmalarını yapan herkese ve tüm Fen İşleri Dairesi çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Tüm bu ekipler yeri geldi sabahlara kadar çalıştılar ve mesai gözetmediler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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