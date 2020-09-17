Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı

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Muğla’nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerini zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Menteşe’nin kırsal Şenyayla mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerini zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

Marmaris Asparan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın da büyümeden kontrol altına alındı.

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