Milas'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar 1 günde tam 6 kez aynı noktadan başlayan yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

– Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık arazide bugün aynı noktada 6 kez yangın çıktı. Çeşitli aralıklarla aynı bölgeden başlayan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri müdahalede bulundu.

Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesi’nde evlere yakın bir bölgeden başlayan ve her fırsatta önce mahallelilerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın ekiplerinde gelmesi ile yapılan söndürmenin ardından yeniden aynı noktadan başlaması kundaklama şüphesine neden oldu. Gün boyu tam 6 kez yanan bölgede yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanda örtü yangını çıktı. Alanda bulunan çam ağaçlarının yanı sıra zeytin ağaçları zarar gördü.

Emniyet ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgeyle ilgili kundaklama şüphesi ile soruşturma sürüyor.

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