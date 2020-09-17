Muğla 112 Acil'den Yunanlılara insanlık dersi Kos Adası’nda sağlık sorunu yaşayan ve Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Yunan vatandaşına yardımcı olundu

– Yunanistan’ın Kos Adası’nda sağlık sorunu yaşayan bir Yunan vatandaşı Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca diplomatik yollardan Yunanlı vatandaşa yardımcı olundu.

Yunanistan’ın Kos Adası’nda sağlık sorunu yaşayan bir Yunan vatandaşı 112 numarasını arayınca karşısına Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çıktı. Yunanlı vatandaş tekrar aradı, yine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çıktı. Muğla 112 AÇM’deki görevliler üçüncü kez arayan ve sağlık sorunu yaşadığı belirlenen Yunanlı ile İngilizce iletişim kurması sonrası şahıs bilgisi ve konumunu aldıktan sonra Yunanistan Büyükelçiliği ile irtibata geçti.

Yunanistan Büyükelçiliğine sağlık sorunu yaşayan vatandaşın isim, konum ve sağlık sorunu bilgilerinin ardından Yunan sağlık ekipleri Kos Adası’nda sağlık sorunu yaşayan Yunanlı vatandaşa ulaştı.

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