Bodrum’da kanalizasyonun yüzde 22’si tamamlandı Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da yapımına başlanan 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyonun yüzde 22’si olan 35 kilometresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’da alt yapı çalışmaları devam ediyor. İlk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 22’si olan 35 kilometresi tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Asfaltlama çalışmalarına başlandı

Bodrum’da devam eden kanalizasyon çalışmalarında 12 ekibin oluşturduğu 110 kişi çalışmakta. Pandemi önlemleri çerçevesinde devam eden çalışmalar turizm sezonun yoğunluğunun bitmesiyle birlikte hızlanacak. Büyükşehir ekipleri bir yandan kanalizasyon çalışması yaparken diğer yandan asfaltlama çalışmalarına başladı. Ekipler 18 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdi.

Alt yapıya 350 milyon TL harcanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 350 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanacak. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

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