Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas ve Didim’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında ifadelerine başvurulan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.