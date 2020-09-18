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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 saatte 850 kilogram çöp topladılar

İHA

4 saatte 850 kilogram çöp topladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 50 kilo kağıt, 100 kilo metal, 400 kilo cam ile 300 kilogram da plastik çöp toplandı.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği kapsamında, Yanıklar Mahallesi’ndeki Karaot Plajı ile Akgöl mevkisinde çevre temizliği yapıldı. Yaklaşık 4 saatte toplanan ve torbalara doldurulan 850 kilogram çöplerle belediye ekiplerince sahile bölge şivesi ile “Atma voyn” yazıldı.
TURMEPA'da görevli Ersin Özer, temizlikte kağıt, metal, cam ve plastikten oluşan 850 kilogram çöp tonlandığını söyledi.
Doğaya atılan çöplerin uzun yılar boyunca çözülmediğini ve çevreye çok büyük zaralar verdiğini anlatan Özer, “Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası'nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor. Kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek, çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.
Öte yandan toplanan atıklardan dönüştürülebilir olanlar, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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