Devrilen traktörün altında kalan muhtar yaşamını yitirdi

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Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan kırsal Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan (52), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kavakarası Mahallesi yakınlarındaki yapımı süren orman yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Köyceğiz'in kırsal Kavakarası Mahallesi yönüne giden Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan Ceylan yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Ceylan'ın traktörün altında çıkartılan cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın, Muhtar Ceylan'ın yardım amacıyla Ortaca'dan kırsal Ekşiliyurt ile Köyceğiz'in Kavakarası mahallelerine açılan orman yoluna traktörü ile malzeme taşırken meydana geldiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Süleyman İLTER

2020-09-18 16:08:35



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