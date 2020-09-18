Bakan Kasapoğlu, WRC'de mücadele eden Türk sporculara başarılar diledi

Mustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ / MARMARİS (Muğla), (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde mücadele eden Türk sporculara başarılar diledi.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen yarışın startını veren Bakan Kasapoğlu, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı'nın yarış otomobiline bindi.
Organizasyonda dünyaca ünlü pilotların yarıştığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, yarışlarda mücadele edecek Türk sporculara ayrıca başarılar diledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5'inci ayağı olan Türkiye Rallisi'nde 19 ülkeden 130 sporcu, 65 otomobille mücadele ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun Yağız Avcı'nın otomobiline binmesi
Bakan Kasapoğlu ve Yağız Avcı'nın araç içinde sohbeti
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Muğla Mustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ
2020-09-18 19:09:50
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