Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi



Red Bull sporcusu Sebastien Loeb günü lider tamamladıMustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ / Marmaris (Muğla), (DHA) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ilk gün sona erdi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda üst üste 9 kez dünya dalli şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, günü lider kapattı. Fransız sporcu, üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlandığı Marmaris'te gerçekleşen İçmeler ve Gökçe etapları sonunda günü, 18.50.9'luk derecesiyle birinci tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Thierry Neuville ikinci, Sebastien Ogier de üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye Rallisi, koronavirüs pandemisi sebebiyle Marmaris Atatürk Heykeli'nin önünde seyirci katılımı olmadan düzenlenen seremonik startla başladı. Organizasyonda önce 13.90 km'lik İçmeler etabı ardından da 11.32 km'lik Gökçe etabı koşuldu. İki etabın ardından Sebastien Loeb, genel klasmanda ilk sırada yer alırken, Thierry Neuville 1.2 saniye ile ikinci ve Sebastien Ogier ise 1.3 saniye üçüncü sırada yer aldı.

RED BULL SKY TOUR'DAN BENZERSİZ GÖSTERİ UÇUŞU

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu Marmaris'te gerçekleştirdi. İtalyan pilot, Marmaris'teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir gösteri uçuşu yaptı.

YARIN 6 ETAP KOŞULACAK

Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarın; Yeşilbelde 1, Datça 1, Kızlan 1 ile Yeşilbelde 2, Datça 2, Kızlan 2 etapları koşulacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün dereceye giren sporcular şöyle:

WRC

Sebastien Loeb 18:50.9

Thierry Neuville 18:52.1

Sebastien Ogier 18:52.2

WRC2

Adrien Faourmaux 19:57.1

Eyvind Brynildsen 20:20.1

Pontus Tidemand 20:21.3

WRC3

Marco Bulacia 19:58.2

Katejan Kajetanowicz 20:10.6

Emilio Fernandez 20:40.8



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Muğla Mustafa AKIN Gökhan HEBEPCİ

2020-09-18 21:46:35



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