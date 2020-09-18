Hasat yapan çiftçi kolonu silaj makinesine kaptırdı

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, tarlada mısır biçtiği sırada kolunu silaj makinesine kaptırarak yaralanan çiftçi Ali Faik Yakar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.50 sıralarında ilçeye bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mısır hasadını biçen Ali Faik Yakar, sağ kolunu makineye kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yakar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2020-09-18 23:40:34



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