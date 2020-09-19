Dizi oyuncusu Aslı Omağ'ın boğulduğunu zannedip suya atladı



Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da çekilen TRT1 dizisi 'Kalk Gidelim'in Ula ilçesi, Akyaka mahallesindeki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Boğulma sahnesinin çekildiği bir sahnede, dizi oyuncusu Aslı Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanan bir turist, kurtarmak için suya atladı. Set ekibinin şaşkınlık yaşadığı olayda, sanatçı Omağ ise sakinliğini koruyarak, sahnesini tamamladı.

Türkiye'de çekilen birçok diziye ev sahibi olan Muğla'da özellikle Ege yöresine ait dizilerin çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda Muğla'nın Yeşilköy mahallesinde bulunan 'Kalk Gidelim' dizisi oyuncuları çekimlerini sürdürüyor. Dizinin geçtiğimiz çarşamba günü Ula ilçesi Akyaka mahallesindeki Azmak Nehri'nde geçen bir boğulma sahnesinin çekildiği sırada, ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanan bir turist Azmak nehrine atlayarak, kurtarmaya çalıştı. Set ekibi ise olanlara bir hayli şaşırdı, ünlü oyuncu ise sakinliğini korudu ve sahnedeki rolünü tamamladı.

Yaşadığı bu ilginç olayı DHA'ya anlatan ünlü oyuncu Aslı Omağ, "Eski milli yüzücüyüm hatta ben onu kurtarmaya çalıştım. Beni kurtarmaya çalışan kişi de heyecanlandı haklı olarak. Üzerimdeki kıyafetlerle ve çizmelerle, suya girip, rol arkadaşımı kurtarmaya çalıştığım bir sahne çekiyorduk. Partnerimin de üzerinde çok kıyafet vardı ona doğru yetişmeye çalışırken, bir de yüzme bilmeyen birini oynamaya çalışırken tabii ki boğulmuş gibi gözüküyorsunuz karşı taraftan, ama öyle bir şey olmadı" dedi.

'O andaki halimi kim görse kurtarmak için suya atlardı' diyen Omağ, şöyle devam etti:

"O sıralarda biz tam da provaları yapıyorduk. Hadise de o sırada gerçekleşti. Hepimiz, birbirimize yardım etmeyi severiz. Tekrar altını çizmek istiyorum eski bir yüzücüyüm. Ancak, iyi yüzücüler de boğulabilir. Yüzme bilmeyen biri, bilen birinin üstüne şiddetle panikle atlarsa boğulmasına neden olabilir. Dolayısıyla yüzücülerin birçoğu da bunu bildikleri için, böyle bir durumda nasıl kurtarma operasyonu yapılması gerekiyorsa onun eğitimini alır. Şimdiye kadar çok şükür böyle bir şey olmadı. Yaşanan bu olayın ardından sette çalışmamalara devam edildi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-09-19 09:24:49



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