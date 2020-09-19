Fethiye'de Süper Lig sevinci

FETHİYE, (DHA) Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi´ne alınan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor´da büyük sevinç yaşanıyor. Geçen sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan Türkiye Basketbol Ligi´ni (TBL) 24 maçta 19 galibiyetle daha önce Süper Lig´e alınan Petkimspor´un averajla gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fethiye, ligdeki ekiplerden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket´in Tahkim Kurulu´na yaptığı itiraz sonucu Basketbol Federasyonu´nun 18 Eylül´e kadar tanıdığı ek başvuru sürecinde katılım şartlarını yerine getirdi. TBF´ye dün evraklarını veren Fethiye; Merkezefendi ve Yalovaspor´un başvurularıyla birlikte değerlendirilen başvurusunda ligi daha üst sırada bitirdiği için Süper Lig´in yeni ekibi oldu. Fethiye Belediyespor, Muğla´yı ilk kez Süper Lig´de temsil etmenin gururunu yaşayacak. Muğla temsilcisi haftaya 26 Eylül´de başlayacak ligde ilk maçına Pınar Karşıyaka deplasmanında çıkacak. Sezon öncesi TBL için oluşturulan kadrosunda yabancı olarak yalnız geçen sezon da takımda yer alan Erick Neal bulunan Fethiye´nin kısa sürede 4 yabancı oyuncu daha alması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2020-09-19 11:48:51
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