Fiber tekne battı, 1'i bebek 2 kaçak göçmen hayatını kaybetti



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı. 1 bebek ve 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında, bu sabah saat 03.50'de bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi yönlendirdi. Ekipler, yaptıkları arama sonunda 17 göçmeni kurtardı.1 bebeğin ise cesedine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan kaçak göçmenlerden bir kadın da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Teknede 4'ü kadın 4'ü çocuk 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-19 14:01:27



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