Polisi yaralayan şahıs operasyonla yakalandı Milas’ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, bir polis memuruna çarparak yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Milas’ta Cumartesi günü yüksek sesle seyreden 48 KM 291 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından durdurulmak istenildi.

Polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan ve bir polis memurunun yaralanmasına sebep olan sürücünün B.Y. olduğunu tespit eden ekipler, olayın ardından şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi olduğu da öğrenilen B. Y.’nin ikamet ettiği evi ve yakınlarının evlerini kontrol eden ekipler, B.Y.’yi ikamet ettiği mahalle sınırları içerisinde fark etti. Polisleri görünce yeniden kaçmak isteyen B.Y. yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

B.Y. ile birlikte kardeşine kaçması için yardımcı olduğu iddia edilen abisi M.Y. de gözaltına alınarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama, kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçlarından gözaltına alınan zanlı B.Y.’ye ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

