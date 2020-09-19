Şüpheli araçta uyuşturucu çıktı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada esrar maddesi bulundu.

Milas’ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce tespit edilen ve ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 60 gram esrar ele geçirildi.
M.B. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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