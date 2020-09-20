Bodrum'da sahiller ağaçlandırılıyor

Bodrum Belediyesi Yalıçiftlik Mahallesi Gerenkuyu sahilindeki çorak alanı ağaçlandırdı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Yalıçiftlik Gerenkuyu sahiline 30 adet ağaç fidanı dikildi. Mavi bayraklı otel işletmelerinin de destek verdiği çevre etkinliğinde otel yetkilileri de kendi ağaç fidanlarını dikti. “Bodrum’da Doğa Kazanacak” sloganı ile gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve TURÇEV Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatör yardımcısı Abdullah Tan ile otel yetkilileri katıldı.

Çevre eğitimleri kapsamında gerçekleşen ağaç dikme etkinliğinde Bodrum’un endemik fidanlarına öncelik verildi. 3 çeşit ağaç fidanın getirildiği Gerenkuyu sahiline 20 adet Bodrum ağacı olarak da bilinen Benjamin ağacı fidanı, 3 adet Sakızdırık ağacı fidanı, 7 adet Harnup (Keçiboynuzu) ağacı fidanı olarak toplam 30 adet ağaç dikildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yalıçiftlik Gerenkuyu sahilinde ağaçlandırma işlemlerinin süreceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde 8 adet Ilgın ağacı fidanının dikileceği öğrenildi.

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