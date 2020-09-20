82 yaşındaki İngiliz iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı



Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesine gelen sağ bacağı protezli iş insanı 82 yaşındaki Linda Aparez, yaklaşık bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'dan atlayış yaptı.

Fethiye'ye İngiltere'den tatile gelen Linda Aparez, yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek için yaklaşık bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'a çıktı. Pilot Murat Çiftçi'nin kontrolünde ikili atlayışını gerçekleştiren sağ bacağı protezli Linda Aparez, ilerleyen yaşına rağmen sakinliğiyle dikkati çekti. Paraşüt Pilotu Murat çiftçi ise, "Linda hanım çok soğukkanlı davrandı, hiç heyecanlanmadı. Zaman zaman yüksekten bulutlara çıktığı için mutlu olduğunu söyledi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Hasan AKYILDIZ

2020-09-20 10:27:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.